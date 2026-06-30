«Сошла с ума от секса»: как живет Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Julie Edwards

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Окружение голливудской актрисы уверяет, что она начала мыслить свободнее.

После расставания с актером Беном Аффлеком артистка Дженнифер Лопес стала мыслить свободнее и помешалась на сексе. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание RadarOnline.

«Ее высказывания свидетельствуют о том, что после развода с Беном она, по сути, сошла с ума от секса. Она всегда была очень чувственной женщиной, и ей просто этого не хватает», — говорит инсайдер.

При этом другие источники утверждают, что Лопес просто чувствует себя уверенной женщиной, наслаждается жизнью и перестала относиться к себе слишком серьезно.

История отношений Лопес и Аффлека началась в 2001 году на съемках фильма «Джильи». Спустя год актер сделал возлюбленной предложение, однако свадьба, назначенная на 2003 год, была отменена незадолго до церемонии, а в 2004-м пара окончательно рассталась.

Почти через 17 лет знаменитости вновь сошлись, в 2022 году сыграли свадьбу, но второй брак тоже оказался недолгим. В 2024-м появились сообщения о разладе, позже супруги перестали жить вместе, а в конце лета Дженнифер Лопес подала на развод, указав датой расставания 26 апреля 2024 года. В начале 2025 года суд официально расторг их брак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что этой осенью 18-летние дети Лопес Макс и Эмма покинут дом и начнут учебу в колледжах.

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