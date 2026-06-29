Соседи? Павел Прилучный рассказал о жизни рядом с Агатой Муцениеце

Павел Прилучный рассказал, что живет рядом с бывшей женой Агатой Муцениеце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

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Звезда сериала «Мажор» признался, что обожает проводить время со своими детьми от первого брака.

Актер Павел Прилучный живет рядом со своей бывшей женой Агатой Муцениеце. Об этом артист рассказал в интервью РИА Новости.

«Старшие дети живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери открыты», — уточнил Прилучный.

Кроме того, звезда сериала «Мажор» рассказал, как складываются его взаимоотношения с Муцениеце в плане воспитания общих детей: 13-летнего сына Тимофея и 10-летней дочери Мии. Судя по всему, с этим вопросом у экс-супругов проблем нет.

«Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск. Я хочу больше проводить время со своими детьми», — сказал артист.

Также Павел Прилучный добавил, что ему нравится проводить время со своими детьми. Он рад, что Тимофей и Мия делятся с ним переживаниями, а также просят у него совета.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011-м пара поженилась. Через два года, в 2013-м, у них родился сын Тимофей, а в 2016-м — дочь Мия. В 2020 году Муцениеце обвинила Прилучного в рукоприкладстве и заявила, что собирается подать на развод. В том же году пара расторгла брак.

В 2022-м Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, а в 2025-м Муценице вышла замуж за музыканта Петра Дрангу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный напугал поклонников окровавленной головой.

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