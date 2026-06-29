Названы дата и место похорон Сергея Иванова

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Бывший глава Минобороны России умер на 74-м году жизни 26 июня.

Бывший глава Минобороны РФ и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов будет похоронен на Троекуровском кладбище 30 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

О смерти 73-летнего государственного деятеля ранее сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Об этом писал 5-tv.ru.

Сергей Иванов руководил Министерством обороны нашей страны на протяжении шести лет — с 2001 по 2007 год. После этого он занимал должности первого заместителя председателя правительства и заместителя председателя правительства, а затем перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял с 2011 по 2016 год.

С 2016 по 2026 год Иванов занимал пост специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале этого года он покинул должность по собственному желанию.

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