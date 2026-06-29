Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Следствием собрана достаточная для суда доказательственная база.

Завершено расследование уголовного дела по факту нападения на съемочную группу МИЦ «Известия», материалы переданы в суд. Об этом сообщил официальный канал Следственного комитета России (СК РФ) в мессенджере МАКС.

19 декабря 2025 года съемочная группа МИЦ «Известия» находилась в зале одного из гостиничных комплексов на северо-востоке Москвы. Журналисты выполняли редакционное задание и снимали репортаж о деятельности публичных лиц, проводящих тренинги, но, как уточнили в ведомстве, не имеющих для этого необходимой спецификации. Речь идет о мероприятии коуча Юлии Ивлиевой (настоящая фамилия — Широких. — Прим. ред.). Ранее 5-tv.ru писал об этом.

Сотрудники частной охранной организации, осознавая, что перед ними представители СМИ, применили к ним насилие и повредили видеотехнику. Это случилось после того, как журналисты спросили у Ивлиевой о том, как она получила образовательную лицензию и диплом психолога.

Отмечается, что следователи провели необходимые процессуальные действия, допросили свидетелей и изучили видеоматериалы, на которых были зафиксированы противоправные действия. В СК отметили, что по делу собрана достаточная доказательственная база, и теперь его рассмотрит суд.

Юлия Ивлиева называет себя коучем, психологом и духовным практиком. На ее тренинги приходят семьи с детьми. При этом, по информации базы СПАРК, на Ивлиеву зарегистрирована убыточная компания с оборотом более 30 миллионов рублей за прошлый год.

Ивлиева начинала карьеру в скандально известном «Московском тренинговом центре», основатели которого проходят по уголовному делу о доведении до самоубийства.

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