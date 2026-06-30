Боязнь пропустить интересное: как справиться с летней тревожностью
Yahoo: боязнь пропустить интересное порождает летнюю тревожность
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Для нервной системы любое нарушение привычного режима — это дополнительный стресс.
Лето принято считать самым беззаботным временем года. Однако для многих людей именно в этот период тревожность становится сильнее. Жара, изменение привычного распорядка, отпускной сезон и боязнь пропустить интересное (FOMO) могут негативно влиять на эмоциональное состояние. Психологи объяснили, почему это происходит и как помочь себе. Об этом сообщило Yahoo.
Жара действительно влияет на психику
Высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на организм.
Во время жары человек быстрее устает, хуже спит и становится более раздражительным. Исследования показывают, что недостаток сна и перегрев могут усиливать тревожность, ухудшать концентрацию и снижать способность справляться со стрессом.
Именно поэтому в особенно жаркие дни многие замечают, что становятся эмоциональнее обычного.
Летом нас чаще преследует синдром упущенной выгоды
Социальные сети создают ощущение, что летом все постоянно путешествуют, отдыхают, встречаются с друзьями и получают яркие впечатления.
Если собственное лето выглядит спокойнее, человек может испытывать чувство, будто упускает что-то важное. Это явление психологи называют боязнью пропустить интересное (FOMO).
Постоянное сравнение своей жизни с чужими фотографиями способно усиливать тревогу и чувство неудовлетворенности.
Нарушается привычный распорядок
Летом меняется привычный ритм жизни.
У детей начинаются каникулы, многие уходят в отпуск, рабочий график становится менее стабильным, появляются поездки и поздние прогулки.
Хотя такие перемены кажутся приятными, для нервной системы любое нарушение привычного режима — это дополнительный стресс. Особенно тяжело его переносят люди, которым важны предсказуемость и четкий распорядок дня.
Почему тревожность может усиливаться
Специалисты отмечают, что летом сразу несколько факторов действуют одновременно: жара ухудшает сон, меняется режим, возрастает социальная активность и появляется ощущение, что нужно успеть как можно больше.
В результате человек начинает чувствовать усталость не от работы, а от постоянной необходимости соответствовать ожиданиям — своим или навязанным окружающими.
Что помогает чувствовать себя спокойнее
Психологи советуют не пытаться сделать лето «идеальным». Полезно придерживаться нескольких простых правил:
- сохранять привычный режим сна даже во время отпуска;
- пить достаточно воды и избегать перегрева;
- ограничивать время в социальных сетях, если они вызывают чувство зависти или тревоги;
- не сравнивать свои планы с чужими;
- оставлять время для отдыха без чувства вины;
- помнить, что не каждое лето должно быть наполнено путешествиями и яркими событиями.
Когда стоит обратиться за помощью
Если тревожность сохраняется неделями, мешает работать, отдыхать, спать или сопровождается постоянным ощущением напряжения, стоит обсудить свое состояние с психологом или психотерапевтом.
Специалисты напоминают, что сезонные изменения могут усиливать уже существующую тревожность, но не являются ее единственной причиной.
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