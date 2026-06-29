Бьет по глазам: треть людей в мире заражена вызывающим потерю зрения паразитом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Инфекция часто протекает без заметных симптомов, но способна привести к тяжелым последствиям.

Около трети населения планеты может быть инфицировано паразитом Toxoplasma gondii. Он вызывает токсоплазмоз — заболевание, которое нередко остается незамеченным, но в отдельных случаях способно приводить к серьезным поражениям глаз, вплоть до потери зрения. Такие выводы сделали ученые, опубликовавшие работу в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

По мнению исследователей, опасность токсоплазмоза до сих пор недооценивают. Большинство зараженных людей не сталкиваются с явными симптомами, поэтому инфекция может долго оставаться вне внимания врачей и пациентов.

Ученые призывают Всемирную организацию здравоохранения официально отнести токсоплазмоз к числу запущенных тропических болезней. Такой статус, как считают авторы работы, помог бы привлечь больше ресурсов к профилактике, диагностике и лечению инфекции.

По оценкам специалистов, каждый год около 190 тысяч детей рождаются с врожденным токсоплазмозом. Наиболее тяжелые последствия чаще встречаются в сообществах, где ограничен доступ к медицинской помощи и чистой воде.

Заразиться Toxoplasma gondii можно при употреблении недостаточно приготовленного мяса, а также при контакте с кошачьими фекалиями. Кроме того, инфекция способна передаваться от матери ребенку через плаценту. В таких случаях повышается риск выкидыша и поражения глаз у новорожденного.

Авторы исследования подчеркивают, что токсоплазмоз можно предотвращать. Для этого важны санитарные меры, безопасное питание, своевременное наблюдение во время беременности и регулярная диагностика.

Также ученые предлагают разработать комплексный план борьбы с инфекцией. Он должен включать улучшение скрининга, расширение доступа к лечению врожденных и глазных форм токсоплазмоза, а также образовательные программы для населения.

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