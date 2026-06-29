Есть раненые: в Польше произошла массовая драка украинцев и поляков
В Польше произошла массовая драка украинцев и поляков
Фото: www.globallookpress.com/Doris Heimann
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В ходе потасовки было применено холодное оружие.
В польском городе Стараховице Свентокшиского воеводства произошла массовая драка с участием граждан Польши и Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По данным правоохранителей, конфликт вспыхнул возле залива между двумя компаниями молодых людей. В какой-то момент ссора переросла в физическое столкновение.
«Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка», — говорится в сообщении.
Во время потасовки один из участников применил холодное оружие и ранил другого человека. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели.
Польские правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК Польши, которая касается участия в драке или избиении. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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