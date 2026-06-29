Ел ради работы: агент ФБР разоблачил мафию благодаря лишнему весу

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Преступники приняли его за своего — и сами открыли путь к секретам.

Бывший спецагент Хоакин «Джек» Гарсия успешно внедрялся в нью-йоркскую мафиозную семью Гамбино в начале 2000-х годов, используя свой избыточный вес для маскировки. Об этом расказало издание Daily Mail.

Для выполнения опасного задания Гарсия набрал более 70 килограммов, достигнув веса в 180 килограммов при росте 193 сантиметра. Это позволило ему органично вписаться в криминальную среду, где совместные трапезы являются важной частью бизнеса.

«Я просто перестал следить за собой. Я обнаружил, что чем больше я ел, тем больше я нравился плохим парням, потому что они не подозревали во мне никого, кроме такого же плохого парня», — вспоминал свой опыт Гарсия.

Работая под псевдонимом Джек Фальконе, агент провел в банде почти три года, изображая выходца из Сицилии. Его главной целью стал «капитан» мафии Грег ДеПальма, у которого Гарсия работал личным водителем.

Чтобы поддерживать легенду успешного «добытчика», ФБР снабжало своего сотрудника конфискованными золотыми часами Rolex и другими ценными вещами, которые он выдавал за краденое. Гарсия также использовал свое состояние здоровья как оправдание, чтобы не участвовать в актах насилия.

Он говорил боссам, что из-за ожирения у него слабое сердце и стресс от убийства может привести к сердечному приступу. В 2005 году операция была внезапно прекращена руководством Бюро, несмотря на то, что Гарсия был в шаге от официального посвящения в члены семьи.

По итогам его работы за решетку отправились 32 участника клана Гамбино. В 2024 году Хоакин Гарсия получил почетную награду за выдающиеся заслуги. Нынешний директор ведомства Кристофер Рей отметил на торжественном ужине, что карьера Джека похожа на легенду, но является правдой, подчеркнув невероятную преданность агента своему делу.

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