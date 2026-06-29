Фото: Александр Река/ТАСС

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Боевики ВСУ отступают по всем фронтам проведения СВО.

Армия России освободила Богодаровку в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее российские военные освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области.

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