Фото: Reuters/Stoyan Nenov

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Украина наращивает сотрудничество с ведущими преступными группировками Мексики.

Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится получить доход от транзита наркотиков в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его запросы. Об этом заявили в Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР РФ).

По данным ведомства, Украина наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики. В свою очередь, крупные преступные группировки Латинской Америки рассматривают Незалежную как безопасный коридор для поставок запрещенных веществ в Европу. Тем временем силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из этих стран.

В СВР РФ отметили, что основной перевалочной базой для транзита наркотиков становятся порты Одесской области. Туда, по данным российской разведки, запрещенные вещества поступают в том числе из Румынии и Молдавии.

В ведомстве также добавили, что такой заработок помогает Киеву привлекать новых боевиков в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский открыл бюст Мазепе в Киево-Печерской Лавре.

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