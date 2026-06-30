Солнечные вспышки опаснее, чем считалось: какие угрозы есть для Земли

Фото: www.globallookpress.com/NASA/ZUMAPRESS.com

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В последние годы ученые фиксируют мощные магнитные бури.

Солнечные вспышки долго воспринимались как далекие космические события, которые интересуют в основном астрономов. Однако ученые все чаще предупреждают: мощные выбросы энергии на Солнце способны влиять на связь, спутники, навигацию, энергосистемы и даже авиацию на Земле. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

Что такое солнечная вспышка

Солнечная вспышка — это резкий выброс энергии в атмосфере Солнца. За несколько минут или часов в космос может уйти огромное количество излучения и заряженных частиц.

Самые мощные вспышки относятся к классу X. Именно они чаще всего способны вызывать заметные последствия для Земли, особенно если сопровождаются корональным выбросом массы — облаком плазмы, направленным в сторону нашей планеты.

Почему они опасны

Главная угроза солнечных вспышек не в том, что они «сожгут» Землю. Атмосфера и магнитное поле защищают людей на поверхности планеты.

Проблема в другом: современная цивилизация сильно зависит от технологий, чувствительных к космической погоде.

Мощная вспышка может нарушить радиосвязь, ухудшить работу GPS, повлиять на спутники, создать угрозу для астронавтов и повысить радиационные риски для самолетов на полярных маршрутах.

Под угрозой связь и навигация

Во время сильных солнечных вспышек верхние слои атмосферы Земли ионизируются. Из-за этого радиоволны начинают распространяться иначе, а иногда полностью «глохнут» на отдельных частотах.

Особенно чувствительны к таким явлениям авиация, морская навигация, военные системы связи и службы, работающие в удаленных регионах.

Спутниковая навигация также может давать сбои, что особенно опасно для транспорта и систем, где важна высокая точность координат.

Почему это важно именно сейчас

Солнце проходит через циклы активности примерно каждые 11 лет. В период солнечного максимума количество вспышек и выбросов возрастает.

В последние годы ученые фиксируют мощные события на Солнце. Например, в 2024 году сильнейшая за два десятилетия геомагнитная буря вызвала полярные сияния на необычно низких широтах и показала, насколько заметным может быть влияние космической погоды на Землю.

В 2026 году специалисты также сообщали о мощных вспышках и радиационных штормах, которые могли повлиять на спутники, связь, энергосистемы и полеты через полярные области.

Почему ученые пересматривают риски

Новые исследования показывают, что некоторые солнечные вспышки могут быть мощнее и сложнее, чем предполагалось раньше. Кроме того, специалисты лучше понимают, как такие события воздействуют не только на космические аппараты, но и на инфраструктуру на Земле.

Чем больше человечество зависит от спутников, интернета, навигации, энергосетей и авиации, тем выше потенциальный ущерб от экстремальной солнечной бури.

Что может произойти при очень сильной вспышке

При неблагоприятном сценарии мощная солнечная буря может вызвать перебои в электросетях, повредить спутники, нарушить работу связи и навигационных систем.

Для обычного человека это может выглядеть как сбои интернета, проблемы с мобильной связью, задержки рейсов, ошибки GPS и перебои в работе некоторых электронных сервисов.

Самые тяжелые последствия возможны не от самой вспышки, а от коронального выброса массы, если он направлен прямо на Землю.

Можно ли защититься

Предсказать солнечные вспышки с абсолютной точностью невозможно, но ученые постоянно следят за активностью Солнца с помощью спутников и наземных обсерваторий.

Такие наблюдения позволяют заранее предупредить операторов электросетей, авиакомпании, спутниковые службы и космические агентства.

В некоторых случаях системы можно временно перевести в защитный режим, изменить маршруты самолетов или подготовиться к возможным сбоям связи.

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