Источник возможной награды: как телефон незаметно мешает думать и что с этим делать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Специалисты советуют отключать лишние уведомления, а не просто переводить гаджет в беззвучный режим.

Смартфон давно перестал быть просто средством связи. Он будит нас утром, заменяет календарь, карту, кошелек, камеру и источник новостей. Но именно из-за этой постоянной доступности телефон незаметно забирает внимание и мешает мозгу работать глубоко. Даже если человек не берет его в руки, одно присутствие гаджета рядом может снижать концентрацию.

Исследование, опубликованное в Harvard Business Review, показало, что человек проверяет свой телефон в среднем 344 раза в день — примерно раз в четыре минуты.

Почему телефон отвлекает, даже когда молчит

Главная проблема смартфона не только в уведомлениях.

Мозг привык воспринимать телефон как источник возможной награды: сообщения, новости, лайки, новые задачи или развлечения. Поэтому даже лежащий рядом экран становится своеобразным «крючком» для внимания.

Человек может работать, читать или разговаривать с близкими, но часть его внимания все равно остается готовой проверить устройство.

Что происходит с мышлением

Когда внимание постоянно прерывается, мозгу сложнее удерживать сложную мысль.

Каждое переключение между задачей и телефоном требует времени и энергии. В результате человек быстрее устает, хуже запоминает информацию и чаще чувствует, что день прошел в суете, хотя важных дел сделано мало.

Проблема усугубляется тем, что многие проверки телефона становятся автоматическими. Человек тянется к экрану еще до того, как успел осознать это действие.

Почему уведомления особенно вредны

Звук, вибрация или всплывающее сообщение мгновенно выдергивают мозг из текущей задачи.

Даже если человек не отвечает сразу, он уже начинает думать о том, кто написал и что могло произойти. Это создает эффект незавершенности и мешает вернуться к прежнему уровню концентрации.

Именно поэтому специалисты советуют отключать лишние уведомления, а не просто переводить телефон в беззвучный режим.

Как телефон влияет на отдых

Смартфон мешает не только работе, но и полноценному восстановлению.

Когда человек проводит свободные минуты в ленте новостей или коротких видео, мозг не отдыхает, а продолжает обрабатывать поток стимулов. Из-за этого может усиливаться ощущение усталости, тревожности и информационного шума.

Настоящий отдых требует пауз, в которых нет постоянного притока новой информации.

Что помогает вернуть внимание

Самый простой способ — убрать телефон из поля зрения во время работы, учебы или разговора. Не просто перевернуть экраном вниз, а физически отложить в другую комнату или хотя бы в сумку.

Также помогает правило «одного экрана»: если человек работает за компьютером, телефон не должен лежать рядом как второй источник отвлечения.

Полезные привычки

Чтобы телефон меньше мешал думать, можно начать с простых шагов:

отключить все необязательные уведомления;

убрать яркие значки с главного экрана;

установить периоды без телефона утром и перед сном;

не брать смартфон за стол и в постель;

проверять сообщения в определенное время, а не постоянно;

использовать обычный будильник, чтобы не начинать день с телефона.

Почему важны «пустые минуты»

Мозгу нужны моменты без внешних стимулов.

Именно во время прогулки, ожидания в очереди или спокойного отдыха без экрана часто появляются новые идеи, решения и внутреннее ощущение ясности.

Если каждую паузу заполнять телефоном, у мозга почти не остается пространства для свободного мышления.

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