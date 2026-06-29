Два дня искал под завалами: семья футболиста Лукаса Трехо погибла при землетрясении

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

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Спортсмен был на матче, когда стихия разрушила его дом и забрала самых близких людей — жену и детей.

Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо погибла во время разрушительного землетрясения в Венесуэле. Жертвами стихии стали его супруга Янина Маранелла и двое детей — сын Аарон и дочь Айнхоа. О трагедии сообщила пресс-служба клуба «Маритимо», за который выступает спортсмен, в соцсетях.

В момент землетрясения 38-летний спортсмен находился в Каракасе на футбольном матче. Узнав о случившемся, он срочно отправился домой. По данным источника, Трехо два дня собственными руками разбирал завалы, надеясь найти жену и детей живыми.

«В течение двух дней Лукас Трехо убирал мусор, развалины своими руками в поисках своей жены и двух детей, которые пропали после землетрясения в Венесуэле. Аргентинский футболист, который был на игре в тот момент, когда произошло землетрясение, сразу же поехал в Ла Гуайру (самый пострадавший от природной стихии район — Прим. ред.), чтобы начать поиски. Он даже получил информацию, что одного из его детей забрали в больницу, но не смог его найти. Через несколько часов, печальная новость была подтверждена: его жена и два ребенка погибли», — передает источник.

Соболезнования со всего мира

После известия о гибели семьи футболиста пользователи сети начали оставлять слова поддержки. Люди из разных стран пишут Трехо соболезнования и признаются, что потрясены произошедшим.

«Я из Бразилии. Молюсь за вас и вашу семью!»;

«Боже, как же это страшно!»;

«Пусть Бог утешит ваше сердце и всех, кто страдает из-за раннего ухода близких. Мы, бразильцы, молимся за наших венесуэльских братьев», — пишут комментаторы.

Отдельный пост спортсмену посвятил его коллега Андреа Фабри. Он признался, что трагическая новость стала для него ударом, и отметил, что семья Трехо ушла буквально за несколько секунд.

«Эта новость разбила мое сердце. За несколько секунд твоя замечательная семья ушла. Такие вещи заставляют меня понимать, что в жизни ничто нельзя предсказать. У меня огромная боль и печаль. Наша работа отдалила нас от нашей страны, но мы выбрали эту замечательную страну, чтобы жить в ней, потому что Венесуэла имеет что-то волшебное, что-то особенное. Это не должно было закончиться таким образом. Я с тобой. Ты замечательный человек. Пусть Бог будет с твоей семьей», — отметил Фабри.

Последние слова жене

За несколько месяцев до трагедии Лукас Трехо трогательно поздравлял супругу с днем рождения. В публикации он благодарил Янину за семью, поддержку и путь, который они проходили вместе.

«С днем рождения, любовь! Пусть Бог благословит твою жизнь и продолжит исполнить желания твоего сердца… Это благословение для нас как семьи иметь тебя и двигаться вперед к цели, которые мы вместе достигаем! С тобой все становится проще и красивее всегда. Пусть у тебя будет лучший год, и давай продолжим верить в Бога, потому что великие сюрпризы грядут. Я люблю тебя вчера, сегодня и всегда!» — откровенничал футболист.

Последствия землетрясения

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 1400 человек. Более 70 тысяч считаются пропавшими без вести. Стихию называют самой мощной для страны за последние 123 года.

С обращением к гражданам выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США. Он призвал людей к единству, спокойствию и помощи друг другу.

«В этот трудный час мы призываем к национальному единству, спокойствию и конкретной помощи: помогать, защищать, делиться, поднимать и восстанавливать. Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными — с верой, дисциплиной и солидарностью», — отметил Мадуро.

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