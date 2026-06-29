Сбежавшие в Сумской области боевики ВСУ попали под заградительный огонь
Фото: AP/ТАСС
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Они занимали позиции на южных окраинах Бачевска.
В Сумской области сбежавшие украинские боевики попали под заградительный огонь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Подразделения второго батальона 104 обр ТерО (отдельная бригада территориальной обороны. — Прим. ред.) бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов», — уточнил собеседник агентства.
Он также добавил, что эти боевики укрылись в лесных массивах.
Ранее 5-tv.ru писал о том, боевики ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области. Мобилизованные украинцы столкнулись с инструкторами, несколько из последних были убиты.
Мятеж был подавлен. Однако известно, что в блиндажах оставались лежать десятки раненых боевиков. Но медицинскую помощь им оказывать не спешили.
Личный состав батальона, в котором числились зачинщики произошедшего, был переведен на полигоны недалеко от города Звягель Житомирской области.
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