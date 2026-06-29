«Не мог сидеть и просто плакал»: мальчика с аутизмом изнасиловали в детском саду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У ребенка не получилось объяснить взрослым, что с ним произошло во время тихого часа.

В частном детском саду в Красногорске четырехлетний мальчик с аутизмом стал жертвой насилия со стороны сверстников. Во время тихого часа двое детей воспользовались отсутствием воспитателя и вставили ребенку в анальное отверстие деталь конструктора. Об этом мать пострадавшего рассказала MSK1.RU.

По словам матери, дети дождались момента, когда взрослых не было рядом. После чего один из них удерживал ребенка, а другой совершал над ним насилие. Мальчик из-за особенностей развития не смог позвать на помощь и объяснить воспитателям, что именно с ним случилось.

«Он ребенок с особенностью. Он не мог позвать на помощь, не мог себя как-то защитить. Он просто плакал, говорил: „Больно“. Не мог сидеть. Воспитатель, как она говорит, даже не подумала проверить, не засунули ли они туда палочку. Он ходил с этой палочкой внутри, с инородным телом длиной около десяти сантиметров, пока не пришел домой», — рассказала мать пострадавшего.

Камеры и вопросы к саду

По версии женщины, произошедшее могло быть не случайной детской шалостью, а заранее продуманными действиями. Она считает, что дети могли дождаться отсутствия воспитателя и даже изменить положение камеры видеонаблюдения.

«Позже, как выяснилось, камера в детском саду не просто была отвернута детьми в сторону, но и оказалась нерабочей по непонятным для меня причинам. Возможно, камера работала, но запись могли удалить, ведь ребенок заплакал, что подтверждается словами воспитателя», — утверждает мать жертвы.

После возвращения домой состояние мальчика заметили родные. По словам матери, ребенок сразу ушел в туалет и долго не выходил. Бабушка услышала, что он плачет, после чего выяснилось, что ребенок пытался сам достать инородный предмет, но не смог.

«У бабушки шок, у папы ребенка тоже шок. Врачи сказали, что просто повезло: предмет был тупой, и за все это время он не сел резко и не сделал каких-то резких движений», — добавила мать пострадавшего ребенка.

Обращение в полицию и Следственный комитет

На следующий день мать мальчика подала заявление в полицию и Следственный комитет на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина. Женщина опасается, что проверка может не дать результата, поскольку у инспектора по делам несовершеннолетних не возникло вопросов к учреждению.

«Данное заявление передали сотруднику ПДН. Пару раз инспектор созванивалась со мной и сообщила, что у нее нет вопросов к детскому центру. С этим я не согласна, поскольку доверила своего ребенка дошкольному учреждению и была уверена, что с ним там ничего плохого не случится», — говорит мама мальчика.

Мать также пришла за объяснениями в детский сад и встретилась с родителями детей, которых считает причастными к случившемуся. По ее словам, добиться извинений или внятных объяснений ей не удалось.

«Мальчик сказал, что в прошлом саду изучал анатомию и знает, как нужно вставить палочку, чтобы не порвать кишечник. Потом при мне, других родителях, двух воспитателях и нянечке его мама спросила: „Как ты думаешь, что чувствовал мальчик в этот момент?“ Он ответил: „Да знаю. Боль“», — рассказала женщина.

Позиция учреждения

В детском саду факт инцидента отрицать не стали, однако заявили, что речь якобы шла об игре, а не о насилии. Представители учреждения утверждают, что сотрудники быстро отреагировали и поговорили с родителями детей.

«Нет, насилия не произошло. Просто мальчик засунул деталь (конструктора. — Прим. ред.) в штаны. Мы быстро среагировали. С родителями было проговорено, чтобы они обратили на это внимание и объяснили ребенку, чтобы подобное не повторилось», — заявили сотрудники садика.

Состояние ребенка

По словам матери, после случившегося у пострадавшего мальчика ухудшилось состояние здоровья. Женщина утверждает, что у мальчика обострилась астма, хотя признаков инфекции врачи не нашли.

«Сейчас я сижу с ним на больничном. Ни инфекции, ничего такого у ребенка нет. Педиатр это подтвердила. Скорее всего, эта ситуация могла так на нем отразиться. Сейчас мы ждем приема у пульмонолога, чтобы решить этот вопрос», — поделилась женщина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.