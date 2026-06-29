Печень молчит до последнего: нарколог объяснил скрытый вред алкоголя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Опасные изменения могут развиваться годами без боли и заметных симптомов.

Печень принимает на себя основную токсическую нагрузку при употреблении алкоголя, поскольку именно она отвечает за переработку этанола. Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с Lenta.ru предупредил, что вред для этого органа часто накапливается незаметно.

По словам специалиста, при расщеплении этанола образуется ацетальдегид — токсичное соединение, способное повреждать клетки печени и запускать воспаление. Если человек употребляет алкоголь регулярно, в органе начинает откладываться жир. Такое состояние называют жировой болезнью печени, или стеатозом.

Исаев отметил, что на раннем этапе эти изменения часто можно обратить. После полного отказа от спиртного клетки печени способны восстанавливаться, а функции органа — приходить в норму. При этом речь идет именно о прекращении употребления алкоголя, а не о частичном сокращении его количества.

Если же спиртное продолжает регулярно поступать в организм, может развиться алкогольный гепатит — хроническое воспаление ткани печени. Следующим этапом становится цирроз. При нем погибшие клетки постепенно заменяются плотной рубцовой тканью, которая уже не может работать как здоровая печень: обезвреживать токсины, участвовать в обмене веществ, синтезировать белки и поддерживать нормальное пищеварение.

Нарколог пояснил, что при циррозе часть органа фактически безвозвратно выключается из работы. В отличие от стеатоза или токсического воспаления, сформировавшийся цирроз считается необратимым состоянием. Однако даже при таком диагнозе полный отказ от алкоголя может заметно улучшить качество и продолжительность жизни.

Одна из главных опасностей, по словам Исаева, заключается в том, что болезни печени долго развиваются почти без симптомов. В самом органе нет болевых рецепторов, поэтому печень не болит так, как, например, желудок или зуб. Из-за этого человек может годами не подозревать о происходящих изменениях.

Первые признаки обычно появляются уже тогда, когда повреждение становится выраженным. Среди них могут быть утомляемость, слабость, снижение аппетита, тяжесть в правом подреберье, тошнота и проблемы с пищеварением. На более поздних стадиях возможны желтушность кожи и склер, зуд, отеки, увеличение живота из-за скопления жидкости, кровоточивость и другие симптомы серьезного нарушения работы печени.

Исаев подчеркнул, что отсутствие жалоб не всегда означает отсутствие болезни. Алкогольное поражение печени часто развивается скрыто, а заметные проявления возникают уже после того, как значительная часть функционального резерва органа утрачена.

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