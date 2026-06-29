Без справок и заявлений: какие пособия начнут назначать автоматически

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Часть социальных выплат россияне смогут получать по новым правилам уже с июля, не обращаясь за дополнительными документами.

С 1 июля 2026 года Социальный фонд России (СФР) изменит порядок назначения ряда пособий. Для расчета выплат ведомство будет в первую очередь использовать данные, уже содержащиеся на индивидуальных лицевых счетах граждан, что позволит отказаться от части бюрократических процедур. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Какие выплаты затронут изменения

Новый механизм распространится на несколько наиболее востребованных мер поддержки. В их числе — выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

Как будет работать новая система

Эксперт пояснил, что теперь приоритетным источником информации станут сведения, уже имеющиеся в базе Социального фонда. Повторно подтверждать данные, которые ранее были внесены в систему, гражданам не придется.

«С 1 июля 2026 года процесс становится еще более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица», — сказал Балынин.

По его словам, раньше после наступления страхового случая фонд дополнительно запрашивал необходимые документы и сведения непосредственно у работодателя. Именно на этой информации строился расчет положенных выплат.

Когда могут потребоваться дополнительные данные

Теперь основой станут данные индивидуального лицевого счета россиянина. Лишь в тех случаях, когда каких-либо сведений в системе окажется недостаточно, Социальный фонд направит работодателю соответствующий запрос для уточнения информации.

Как отметил Балынин, нововведения стали продолжением масштабной модернизации системы социального обеспечения, которая началась несколько лет назад. Главная задача реформы — сделать взаимодействие граждан с государственными структурами проще и удобнее за счет использования уже имеющихся данных и сокращения количества дополнительных обращений.

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