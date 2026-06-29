Ягоды на миллион: когда поход в лес грозит крупным штрафом

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Обычная прогулка за урожаем может закончиться наказанием, если сорвать не тот вид или зайти не на ту территорию.

Собирать дикорастущие ягоды для личных нужд в России разрешено, однако существуют важные ограничения. Юрист Илья Русяев в беседе с KP.RU предупредил, что поход в лес может обернуться штрафом и даже уголовным делом, если человек собирает охраняемые растения или собирает ягоды не только для собственных нужд.

Право граждан заготавливать дикорастущие плоды закреплено в статье 11 Лесного кодекса. Но та же норма запрещает собирать грибы и растения, внесенные в Красную книгу России или региональные Красные книги. Это касается не только редких цветов, но и некоторых съедобных ягод.

Например, морошка в одних субъектах может считаться обычной ягодой, а в других — охраняемым видом. В Московской, Тверской областях и ряде других регионов ее сбор способен привести к административной ответственности.

Русяев советует заранее проверять, какие растения находятся под охраной именно в конкретном регионе. В местные Красные книги могут входить княженика, которую также называют арктической малиной, степная вишня, шикша и мелкоплодная клюква. Опасность в том, что такие ягоды можно случайно перепутать с распространенными видами и сорвать по незнанию.

Если человек собрал краснокнижную ягоду без умысла и только для себя, ему может грозить наказание по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Штраф в таком случае составляет от 2500 до 5000 рублей. Кроме того, собранные ягоды могут конфисковать.

Отдельные правила действуют на особо охраняемых природных территориях. В заповедниках и национальных парках запрещено собирать любые ягоды, даже если они не включены в Красную книгу. За такое нарушение применяется статья 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и ответственность будет строже.

Самые серьезные последствия наступают, если редкие растения собирают для продажи. С октября 2023 года за незаконный оборот краснокнижных растений действует уголовная ответственность по статье 260.1 Уголовного кодекса РФ.

В этом случае наказание может составить до четырех лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Если продажа велась через интернет, максимальный срок увеличивается до пяти лет. А при участии организованной группы или использовании служебного положения наказание может достигать девяти лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей.

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