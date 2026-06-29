Первая из королевской семьи: Миддлтон покорила три высочайшие вершины Британии

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Этот необычный вызов она приняла не ради рекорда, а по личной причине.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала первой представительницей британской королевской семьи, поднявшейся на три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Однако этот необычный вызов она приняла не ради рекорда, а из-за глубоко личных убеждений и любви к природе, которая помогает ей сохранять душевное равновесие. Об этом сообщило Yahoo.

Какие вершины покорила принцесса

Речь идет о знаменитом испытании National Three Peaks Challenge, которое включает восхождение на три высочайшие горы Великобритании:

Бен-Невис в Шотландии (1345 метров);

Сноудон, или Ир-Уидва, в Уэльсе (1085 метров);

Скофелл-Пайк в Англии (978 метров).

Традиционно участники стараются преодолеть весь маршрут за сутки, хотя многие совершают подъемы в более комфортном темпе.

Почему это было важно для Кейт

Для принцессы природа давно стала источником внутренней силы и способом восстановить эмоциональное состояние.

Она неоднократно рассказывала, что прогулки на свежем воздухе и время, проведенное с семьей вне города, помогают ей справляться со стрессом и сохранять душевное равновесие.

После тяжелого периода борьбы с онкологическим заболеванием тема единения с природой приобрела для нее еще более глубокий смысл.

Любовь к природе как часть ее общественной работы

Кейт Миддлтон много лет поддерживает проекты, связанные с психическим здоровьем детей и взрослых, а также выступает за то, чтобы люди больше времени проводили на природе.

По ее мнению, прогулки, активный отдых и возможность побыть вдали от городской суеты положительно влияют на эмоциональное состояние и укрепляют семейные связи.

Эта идея неоднократно становилась центральной темой ее благотворительных инициатив.

Почему этот поступок называют историческим

Несмотря на любовь британской королевской семьи к спорту и активному отдыху, ранее ни один ее представитель официально не завершал восхождение на три главные вершины страны.

Поэтому достижение принцессы Уэльской стало своеобразным символом новой, более современной монархии, которая делает акцент на здоровом образе жизни, открытости и близости к обычным людям.

Что означает этот маршрут для британцев

National Three Peaks Challenge считается одним из самых популярных испытаний в Великобритании.

Ежегодно тысячи людей проходят его ради благотворительности, личных достижений или просто любви к путешествиям. Маршрут требует хорошей физической подготовки, выносливости и умения преодолевать сложные погодные условия.

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