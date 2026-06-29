В Петербурге задержан организатор сети квартирных наркоплантаций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Возбуждено уголовное дело.

Полиция в Санкт-Петербурге задержала 28-летнего местного жителя, организовавшего сеть квартирных наркоплантаций. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России пресекли деятельность крупной подпольной сети по выращиванию и сбыту марихуаны. <…> По оперативным данным, мужчина организовал незаконное культивирование наркосодержащих растений и последующий сбыт готовой продукции. Для этих целей он арендовал несколько квартир, оборудовав их под наркофермы», — проинформировали в ведомстве.

В полиции уточнили, что в ходе проверки оперативной информации в одной из квартир по улице Есенина в Красносельском районе был задержан подозреваемый. А в самом помещении найдены 16 наркотикосодержащих растений, специализированное оборудование по их выращиванию, электронные весы и упаковочный материал. Также там были обнаружены четыре мешка с растительным веществом на 7,1 килограммов.

Личный осмотр задержанного показал, что при нем был пакет с наркотиками массой 10,51 грамма. При обыске в квартире по месту проживания тоже было обнаружено оборудование для упаковки наркотических средств.

Кроме того, было проверено еще одно арендованное задержанным помещение. В нем также находились 16 кустов наркосодержащих растений и все необходимое для выращивания и расфасовки запрещенного товара.

Всего было изъято более десяти килограммов веществ. Проведенная экспертиза показала, что часть из них является наркотическими средствами. Остальные образцы направлены на дополнительные исследования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярске сотрудники полиции задержали местного жителя, который по ночам наносил на стены домов граффити с рекламой наркомагазинов. Чтобы скрыть свое лицо, он надевал маску известного супергероя Человека-паука.

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