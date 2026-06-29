Сауна для долголетия: как частота посещений и температура могут влиять на здоровье

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Тепловая нагрузка тренирует сердечно-сосудистую систему, улучшает эластичность сосудов и помогает организму лучше адаптироваться к стрессу.

Сауна давно воспринимается как способ расслабиться, снять напряжение и восстановиться после нагрузки. Но ученые все чаще рассматривают ее и как привычку, связанную с более долгой жизнью. Исследования показывают: регулярное посещение сауны может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности.

Почему сауну связывают с долголетием

Во время пребывания в жаркой сауне организм реагирует почти как на умеренную физическую нагрузку. Учащается сердцебиение, расширяются сосуды, усиливается кровоток и начинается активное потоотделение.

Такая тепловая нагрузка может тренировать сердечно-сосудистую систему, улучшать эластичность сосудов и помогать организму лучше адаптироваться к стрессу.

Что показали исследования

Одно из самых известных исследований провели финские ученые. Работа была опубликована в журнале JAMA. Они наблюдали за более чем двумя тысячами мужчин среднего возраста на протяжении примерно 20 лет.

Оказалось, что у тех, кто ходил в сауну чаще, риск смерти от сердечно-сосудистых причин и общей смертности был ниже. Наиболее выраженная связь наблюдалась у людей, посещавших сауну от четырех до семи раз в неделю.

При этом значение имела не только частота, но и продолжительность сеанса. Более длительное пребывание в сауне было связано с лучшими показателями, чем короткие заходы.

Насколько жаркой должна быть сауна

В большинстве исследований речь идет о традиционной финской сауне с сухим жаром и температурой около 75–80 градусов.

Именно такой формат чаще всего связывают с потенциальной пользой для сердца и сосудов. Однако это не означает, что всем нужно сразу стремиться к высокой температуре.

Новичкам лучше начинать с более мягкого режима и постепенно увеличивать время пребывания, ориентируясь на самочувствие.

Как часто ходить в сауну

Исследования показывают, что польза может зависеть от регулярности. Один поход в сауну время от времени вряд ли даст такой же эффект, как устойчивая привычка.

Наиболее заметные положительные ассоциации наблюдались при посещении сауны несколько раз в неделю. Однако для большинства людей разумным началом могут быть один-два сеанса в неделю с постепенной адаптацией.

Почему сауна не заменяет спорт

Хотя тепловая нагрузка частично напоминает реакцию организма на физическую активность, сауна не может полностью заменить движение.

Она не тренирует мышцы, не укрепляет кости и не развивает выносливость так, как ходьба, плавание или силовые упражнения.

Лучший эффект для здоровья дает сочетание регулярной физической активности, нормального сна, сбалансированного питания и умеренного использования сауны.

Кому нужно быть осторожнее

Сауна подходит не всем. Людям с заболеваниями сердца, нестабильным давлением, склонностью к обморокам, тяжелыми хроническими заболеваниями, беременным женщинам и тем, кто принимает некоторые лекарства, лучше заранее обсудить такие процедуры с врачом.

Также важно не употреблять алкоголь перед сауной и после нее, пить достаточно воды и не оставаться в парной через силу.

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