Все округа Херсонской области обесточены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Экстренные службы уже приступили к устранению неполадок.

В Херсонской области без электричества остались все округа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на своем канале в мессенджере МАКС.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — проинформировал глава субъекта.

Сальдо также добавил, что аварийные службы уже начали работу по восстановлению электричества. Они, по словам губернатора, делают все возможное, чтобы возобновить подачу света как можно быстрее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 13 июня была частично обесточена Запорожская область. Перебои с электричеством были вызваны атакой ВСУ на энергосистему региона. Были повреждены несколько энергетических объектов.

Кроме того, Запорожская атомная электростанция (АЭС) также несколько раз оставалась без электричества. Это произошло в результате аварийного отключения резервной линии электропередачи. После отключения внешнего питания запустились резервные дизель-генераторы.

Но через несколько дней все критические неполадки на станции были устранены. Повреждения были получены серией атак украинских беспилотников на АЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.