В Британии тысячи жертв предупредили о досрочном освобождении осужденных по их делам

7000 жителей Британии уведомили о досрочном освобождении осужденных по их делам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тюремная система страны не может справиться с таким количеством преступников.

Более семи тысяч жителей Великобритании получили уведомления о том, что осужденные по их делам могут выйти на свободу раньше срока. Об этом сообщило Daily Mail.

В британском Минюсте объясняют готовящуюся меру переполненностью тюрем и необходимостью разгрузить пенитенциарную систему.

По данным издания, первая волна освобождений запланирована на 2 сентября. Письма направили потерпевшим, чьи дела подпадают под новые правила досрочного освобождения заключенных.

Речь идет о реформе, которая позволит части осужденных покидать тюрьму раньше прежнего срока. Изменения связаны с новым законом о вынесении приговоров и так называемой моделью «заработанного продвижения». Теперь заключенные смогут рассчитывать на более ранний выход при хорошем поведении, участии в работе, обучении и программах реабилитации.

Почему власти пошли на такой шаг

Главная причина — хроническая переполненность британских тюрем. В рамках новых мер досрочно могут освободить более пяти тысяч заключенных, а первая группа составит около 700 человек. Освобождения планируется проводить поэтапно.

Власти заявляют, что без разгрузки система может столкнуться с еще более серьезным кризисом. Минюст также обещает усилить контроль за освобожденными. Речь идет об электронных браслетах, надзоре пробационной службы и дополнительных ограничениях после выхода из тюрьмы.

Британское правительство ранее объявляло о масштабном расширении электронного мониторинга и дополнительных вложениях в службу пробации.

Кого не должны выпускать досрочно

По данным британских СМИ, самые опасные преступники, включая осужденных за убийства и терроризм, не подпадают под новые послабления.

При этом критики реформы указывают, что среди тех, кто может выйти раньше срока, могут быть люди, осужденные за тяжкие преступления, включая отдельные случаи насилия и сексуальные преступления.

Именно это вызвало резкую реакцию со стороны потерпевших, правозащитников и оппозиционных политиков. Многие опасаются, что раннее освобождение преступников может стать дополнительной травмой для жертв и их семей.

Для потерпевших такие уведомления стали болезненным напоминанием о пережитом. Особенно остро новость восприняли те, кто рассчитывал, что осужденные по их делам проведут за решеткой более длительный срок.

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