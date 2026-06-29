Превзошел «Оппенгеймер»: фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории

Фото: Кадр из к\ф «Майкл», реж.: Антуан Фукуа, 2026г.

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На фоне успеха картины о жизни Джексона может выйти еще один фильм.

Биографический фильм «Майкл» о жизни певца Майкла Джексона установил новый мировой рекорд. Картина собрала в прокате 977 миллионов долларов и обошла «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, который ранее считался самым кассовым байопиком всех времен. Об этом сообщил Variety.

Фильм «Оппенгеймер» заработал в мировом прокате около 975 миллионов долларов. Для исторической драмы с почти трехчасовым хронометражем этот результат считался уникальным.

Однако «Майклу» удалось превзойти его и выйти на первое место среди фильмов, основанных на реальных биографиях.

Кроме того, картина уже стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Ранее этот титул удерживала «Богемская рапсодия» о группе Queen, собравшая 911 миллионов долларов.

Как распределились сборы

С момента выхода в апреле фильм «Майкл» собрал 607,2 миллиона долларов за пределами США и 370,2 миллиона долларов в американском прокате. Мировая касса картины достигла 977,4 миллиона долларов.

Уже на старте лента показала рекордный результат. В США ее дебютные сборы составили 97 миллионов долларов, а в мировом прокате за первые выходные — 217 миллионов долларов. Это стало лучшим стартом для музыкального биографического фильма.

О чем фильм

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа. Фильм рассказывает о пути Майкла Джексона от участия в группе The Jackson 5 до статуса Короля поп-музыки.

Главную роль исполнил Джаафар Джексон — племянник певца. Для него эта работа стала актерским дебютом. Родителей артиста, Джо и Кэтрин Джексон, сыграли Колман Доминго и Ниа Лонг.

Почему фильм вызвал споры

Несмотря на коммерческий успех, «Майкл» получил неоднозначную реакцию критиков. Часть рецензентов указывала, что жизнь певца показана слишком сглажено, а самые противоречивые эпизоды его биографии, включая обвинения в сексуальном насилии над детьми, в картине не раскрываются.

При этом создатели сделали акцент на музыкальном наследии артиста, реконструкции его выступлений, клипов и образа Джексона как одного из главных поп-исполнителей XX века.

Рекорд для студии

«Майкл» стал не только рекордсменом среди байопиков, но и самым кассовым фильмом студии Lionsgate за всю историю. Он обошел «Голодные игры: И вспыхнет пламя», которые в 2013 году собрали 865 миллионов долларов без учета инфляции.

На фоне такого успеха в Голливуде уже ожидают, что студия может дать зеленый свет как минимум еще одному фильму о жизни Майкла Джексона.

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