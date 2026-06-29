Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Китае

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Xie Huanchi

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Также белорусский лидер планирует посетить и другие страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (ЦТК).

«В первой половине дня 29 июня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине», — проинформировало СМИ.

Известно также, что этот визит белорусского лидера в Китай стал первым из целого ряда встреч в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Лукашенко планирует посетить и несколько других государств региона. Белорусская пресса отмечала, что страна стремится сотрудничать с государствами Азии. Это является одним из внешнеполитических приоритетов Минска, а также подчеркивает многовекторную политику Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Лукашенко приезжал в Россию с рабочим визитом. Белорусский лидер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции на Валдае. Переговоры двух лидеров прошли в формате «тет-а-тет».

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