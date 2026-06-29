Удалить рабочие чаты: что делать после увольнения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Эксперт пояснил, что переписки с коммерческой тайной подлежат удалению, а информация — передаче работодателю.

При увольнении сотрудник, который вел рабочую переписку с личного телефона, обязан передать работодателю всю необходимую рабочую информацию из переписок, а также удалить чаты, содержащие коммерческую тайну. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

Юрист уточнил, что такая обязанность возникает, если передача дел прямо прописана в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании, например, в должностной инструкции. Рабочие чаты входят в состав таких дел, если ведение переписки входило в трудовые обязанности сотрудника — например, при общении с клиентами компании.

Обычно рабочая переписка содержит корпоративную информацию, а иногда и коммерческую тайну. Как правило, такая переписка ведется с рабочих аккаунтов или телефонных номеров. При увольнении работник должен сдать все рабочие задачи, что также будет свидетельствовать о надлежащем выполнении им трудовых обязанностей.

Если переписка велась с личного телефона, сотрудник обязан передать работодателю информацию и удалить все чаты. В случае, если бывший работник продолжит использовать полученные сведения и причинит вред компании, работодатель сможет взыскать убытки через суд.

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