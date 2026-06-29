Число пострадавших в результате землетрясения в Китае выросло до 13

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Du Xiaowei

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Эвакуированы 196 человек.

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,5 в китайской провинции Сычуань увеличилось до 13 человек. Об этом 29 июня сообщает издание Chnfund.

Все пострадавшие получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Эвакуированы 196 человек. Серьезных жертв нет, общественный порядок стабилен, работы по ликвидации последствий ведутся организованно.

Землетрясение зафиксировано вблизи поселка Шахэ уезда Гао. Очаг залегал на глубине 6 км. Ведутся поисково-спасательные операции.

Накануне Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о сейсмособытии, оценив магнитуду в 5,2. Эпицентр находился в 311 км западнее города Сюньчан с населением около 118 тысяч человек.

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