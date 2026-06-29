Аномальная жара добралась до Калининграда

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey/news.ru; 5-tv.ru

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Жители города спасаются на пляжах.

Аномальная жара пришла в Калининградскую область. Столбики термометров в тени поднимались здесь до 35 градусов выше нуля, а на Солнце показания превышали все 50! Но, по словам жителей региона, для многих из них это не аномальная температура, а просто теплая погода. И лишний повод выехать с семьей на море!

«Только море! Только море, прекрасная вода, удивительно теплая для конца июня. Мы такого не помним уже давно», — говорит местная жительница.

По прогнозам синоптиков, жара в Калининградской области будет постепенно спадать. К концу недели в регионе установится более прохладная погода, с температурой 17-18 градусов выше нуля.

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