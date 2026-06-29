Плавятся рельсы, течет асфальт и вздувается бетон: Европа плавится от аномальной жары

От жары в Европе погибли более 1300 человек, температура достигала 42 градусов

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Vincent Isore; 5-tv.ru

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Уже погибли более 1300 человек, температура достигала 42 градусов.

Жертвами аномальной жары в центральной Европе стали уже более 1300 человек. Столбики термометров показали рекордные 42 градуса. На пределе возможностей работает общественный транспорт. На улицах плавятся рельсы и асфальт. А рекордная нагрузка на энергосистему рискует обернуться тотальным блэкаутом. И это далеко не все погодные испытания, которые придется пережить европейцам. Впереди их ждет «климатическая пила». Подробнее в материале корреспондента «Известий» Маргариты Костив.

Такое пекло, что приходится «тушить» водометами. Наверное, впервые берлинская полиция выкатывает спецтехнику не для разгона демонстраций, а против бунта самой природы.

Тот редкий случай, когда толпа не разбегается, а пытается словить каждую спасительную каплю. Сложно себе отказать в удовольствии принять холодный душ, чтобы не получить сильнейший тепловой удар.

Не укрыться даже в машине с климат-контролем — на градуснике 41,5 градуса — исторический рекорд. Светофоры превращаются в потекшую жижу из пластика. В швейцарском Берне люди после работы сплавляются в направлении дома прямо по реке Аре, которая протекает по центру города. А асфальт не просто плавится — расходится швами, на автобанах вздувается бетон.

«Сейчас на улице — сорок, а здесь, внутри, все пятьдесят! Заходите, брат мой. Хотите заглянуть ко мне в сауну?» — сказал продавец фалафеля Мохамад.

Жара убивает. В Испании — сотни смертей, во Франции — более тысячи, в Лондоне скорая побила рекорд экстренных вызовов, людей находят без сознания в перегретых квартирах.

«Я стараюсь находиться у вентилятора, чтобы меньше потеть, он немного охлаждает меня», — сказала пациентка Кэти.

В Британии в супермаркетах убирают с полок еду: холодильники не справляются, а жителям выдают предписания снять с домов сплит-системы. И в этом главный европейский парадокс: кондиционер как климатическое преступление — дорого, неэкологично.

В германском парламенте как никогда жаркие дебаты, взмокли даже «Зеленые».

«39 градусов сегодня в Германии. А знаете, кому сегодня пришлось тяжелее всего? Всем тем, у кого нет кондиционеров», — сказал депутат Бундестага от партии «Зеленые» Йоханнес Вагнер.

Ведь и сам Бундестаг под своим стеклянным куполом превратился в теплицу, как и штаб-квартира Еврокомиссии. Правда, не для всех: кондиционирование отключали на нижних этажах, где работают тысячи рядовых клерков, но верхние этажи с кабинетами Урсулы фон дер Ляйен и большинства еврокомиссаров продолжали охлаждаться. Один из еврочиновников в интервью для Politico описал это словом феодализм.

Европейское лето бьет по инфраструктуре. В Лейпциге остановлено движение трамваев — рельсы словно пластилин плавятся под палящим солнцем. В Венгрии из-за перегрева Дуная пришлось снижать мощность АЭС «Пакш».

«В какой-то момент вчера мне показалось, что мы просто перестанем успевать отслеживать все новые рекорды», — сказала официальный представитель Всемирной метеорологической организации ООН Клэр Нуллис.

Итальянская река По — отдельная аграрная катастрофа: из-за снижения потока воды в поля зашла соленая морская вода, угрожая посевам риса, кукурузы и сои.

«Обычно видим проблему соляного клина примерно в июле–августе. Сейчас только июнь, а мы уже столкнулись с этим», — сказала местный фермер Федерика Видали.

Усиливаются лесные пожары, в том числе в землях, где до сих пор залежи неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. А погода сама становится с каждым часом все более взрывоопасной.

«Климатическая пила»: на смену удушающей жаре приходит резкое похолодание с тяжелыми грозами, которые совсем не дают облегчения. Во Франции с числом умерших уже не справляются похоронные бюро.

«То есть свободных мест действительно больше нет. Нам приходится отправлять в другие районы, потому что в Иль-де-Франс больше нет ни одного свободного места. Для семей это настоящий ад», — сказал директор похоронного бюро Фабьен Уг.

Европейское лето становится испытанием на прочность. Там, где еще вчера говорили о климатической повестке, сегодня уже считают погибших, оценивают разрушенную инфраструктуру и многомиллиардные убытки. Метеокачели превращаются в новую норму, к которой Европа оказалась совсем не готова.

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