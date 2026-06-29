В МИД Ирана заявили о получении полного контроля над Ормузским проливом в течение 30 дней

МИД Ирана заявил о полном контроле над Ормузским проливом в течение 30 дней

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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ЦАХАЛ начал вывод подразделений из южного Ливана, сохранив стратегические высоты.

Ормузский пролив остается главным очагом напряженности на Ближнем Востоке. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в течение ближайших 30 дней акватория будет находиться под полным контролем Тегерана.

По его словам, только Исламская Республика будет обеспечивать безопасность судоходства. А любое вмешательство извне лишь спровоцирует новую эскалацию.

Заявление прозвучало после серии взаимных ударов Ирана и США по военным объектам и нападений на гражданские суда. Обострение фактически сорвало международную операцию по выводу коммерческого флота из Персидского залива.

При этом на другом направлении ближневосточного конфликта ситуация, напротив, несколько разрядилась. ЦАХАЛ начал вывод подразделений с двух локальных участков на юге Ливана. Речь идет о территориях, которые в Тель-Авиве не считают частью своей основной зоны безопасности.

Вместе с тем стратегические позиции, включая господствующие высоты, Израиль сохраняет под своим контролем, подчеркивая, что полный вывод войск возможен только после разоружения движения «Хезболла».

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