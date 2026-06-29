«Она на коне и любима»: Илья Гуров о расцвете карьеры Волочковой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Он оценил стремления балерины экспериментировать с образами и показывать свои навыки.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова переживает настоящий расцвет своей карьеры — она популярна и максимально открыта к поклонникам. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил певец Илья Гуров на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

«Волочкова сейчас находится в своем прайме — она на коне, она любима, она дает концерты, ее носят на руках. И в первую очередь ее главный козырь — это человечность. Она открыта к своему зрителю, открыта к слушателю, всегда фотографируется и уделяет им внимание», — сказал исполнитель.

Гуров также высоко оценил эксперименты Анастасии с образами. По его словам, балерина всегда стремилась быть разной и открыто демонстрировала свои профессиональные качества.

«То, что она не боится экспериментировать, это здорово. Настя всегда была за эксперименты. Она всегда хотела быть разной, и она не боялась быть честной, не боялась сказать, что „Вот, мой шпагат“ или „Вот, моя растяжка“», — подчеркнул Илья.

При этом артист резко выступил против пропаганды алкоголя с ее стороны. Однако он добавил, что, несмотря на эту проблему, в ее жизни грядут «очень крутые перемены».

Ранее стилист Сергей Зверев рассказал о том, как чуть не потерял Волочкову в аэропорту. Ситуация заставила его сильно понервничать.

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