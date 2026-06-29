Фото, видео: www.globallookpress.com/MOD Russia; Минобороны России; 5-tv.ru

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Артиллеристы группировки «Запад» накрыли цели в лесополосе осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на Краснолиманском направлении. В ходе огневой работы уничтожены опорные пункты, пункты управления беспилотниками и живая сила Вооруженных сил Украины.

Получив координаты от воздушной разведки, артиллеристы развернули орудие и нанесли удар 152-мм снарядами повышенной дальности по целям в лесополосе. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение всех объектов. После завершения задачи расчет оперативно замаскировал машину и укрылся.

Поражение целей ведется на дистанциях в десятки километров — как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Артиллеристы также ведут контрбатарейную борьбу и прикрывают действия сухопутных войск.

В результате огневого налета противник потерял управление подразделениями на данном участке, что позволило штурмовым группам продолжить наступление.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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