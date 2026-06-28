Путин: все поврежденные объекты в России быстро восстанавливают

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Russian President officia; МАХ/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

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Отечественная энергосистема работает с большим запасом прочности.

Российские энергетические объекты, поврежденные в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), быстро восстанавливаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет пресс-служба Кремля.

«Ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что отечественная энергосистема работает с большим запасом прочности.

Кроме того, он сообщил, что для борьбы с атакой дронов власти прорабатывают необходимые вопросы. По его словам, основная задача — быстрое и существенное наращивание производства наиболее востребованных средств ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.

«Нужно быстрее выходить из ремонтов, наладить необходимый объем импорта и надежно прикрывать эти объекты», — добавил Путин.

Ранее российский лидер поручил минимизировать последствия ударов киевского режима по гражданским объектам страны.

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