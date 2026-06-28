Путин спрогнозировал рост производства топлива в России уже в июле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Для этого нефтеперерабатывающие заводы работают с максимальной загрузкой.

Производство топлива в России уже в июле должно превысить июньские показатели. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

«Уже в июле по прогнозам производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — сказал глава государства.

По словам президента, сейчас крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы работают с максимальной загрузкой. Кроме того, в производство активно вовлечены средние и малые предприятия отрасли.

Путин также отметил, что для увеличения выпуска топлива были сокращены сроки текущих ремонтов оборудования, а плановые работы перенесли на более поздний период.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что запасы бензина в России сейчас составляют 1,7 миллиона тонн. Этот показатель почти соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, несмотря на небольшое снижение — на 4%.

Кроме того, на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы топлива.

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