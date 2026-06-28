Путин: необходимо минимизировать последствия ударов ВСУ по инфраструктуре РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Глава государства также призвал не допустить перебоев с поставками горючего.

Необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ по объектам российской инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Глава государства подчеркнул, что ситуация требует дополнительных решений для стабильной работы отрасли и надежного снабжения потребителей.

«Хотел бы вновь повторить — нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам и по объектам инфраструктуры», — заявил президент.

По словам Путина, вместе с руководителями крупнейших энергетических компаний необходимо выработать дополнительные меры, которые позволят обеспечить бесперебойные поставки топлива по всей стране.

Президент также обратил внимание, что проблемы на рынке пока сохраняются. В частности, речь идет об очередях на автозаправочных станциях и сложностях, с которыми сталкиваются автомобилисты и представители бизнеса.

Для стабилизации ситуации, отметил глава государства, необходимо принимать системные решения, включая наращивание объемов производства топлива и сохранение экономически обоснованного уровня цен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. На внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы топлива. Однако, несмотря на это, нынешний объем запасов почти соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

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