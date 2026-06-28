Путин: мощности крупнейших НПЗ в России используются по-максимуму

Фото, видео: Алешковский Митя/ТАСС; 5-tv.ru

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В том числе сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период.

Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России используются по-максимуму. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов», — сказал глава государства.

Он отметил, что для стабилизации ситуации были задействованы мощности не только крупнейших НПЗ, но также средних и малых предприятий. Кроме того, в отрасли сократили сроки текущих ремонтов, а часть плановых работ перенесли на более позднее время.

По словам президента, уже в следующем месяце объемы производства основных видов топлива должны превысить июньские показатели.

Путин также подчеркнул, что нефтяные компании демонстрируют высокую эффективность в решении возникающих задач.

«Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие и в том числе частные компании показывают себя как надежные партнеры государства», — заявил глава государства.

Он добавил, что возникающие нестандартные задачи решаются оперативно и в интересах страны и граждан.

Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. На встрече присутствуют члены правительства и руководители ведущих энергетических компаний. Президент РФ отметил, что необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по объектам инфраструктуры страны.

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