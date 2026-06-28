Три человека успели катапультироваться из разбившегося во Франции самолета

Фото: Reuters/Christian Hartmann

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Прокуратура уже потребовала начать расследование.

Три человека, по предварительным данным, успели катапультироваться из легкомоторного самолета перед его крушением на северо-востоке Франции. Об этом сообщает издание Est Republican.

«По предварительным данным, три человек катапультировались из самолета», — говорится в публикации издания.

Прокуратура уже потребовала начать расследование обстоятельств авиакатастрофы. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность самолета.

Известно, что судно практически вертикально рухнуло на дорогу возле супермаркета около 11:00 по местному времени. На борту самолета находились опытный пилот, пять инструкторов и пять учеников-парашютистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что среди погибших могли быть медицинские работники, для которых этот прыжок должен был стать первым. Префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги эту информацию не подтвердил, однако отметил, что на аэродроме Нанси-Эссэ, откуда вылетел самолет, находились родственники погибших.

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