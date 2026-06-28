Удары ЦАХАЛ повредили объекты культурного наследия в Ливане

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra dzen

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Весь масштаб ущерба оценить пока невозможно.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ущерб или уничтожила ряд объектов культурного наследия на юге Ливана. Об этом агентству Reuters сообщил министр культуры Ливана Гассан Саламе.

По его словам, власти пока не могут полностью оценить масштаб повреждений, поскольку израильские войска продолжают занимать территорию примерно на десять километров вглубь Ливана. В этой зоне находятся средневековый замок Бофор и несколько исторических деревень.

Как отмечает Reuters, массированным авиаударам подверглись также некоторые древние города, в том числе Тир и Эн-Набатия. Кроме того, бомбардировки затронули город Тебнин, власти опасаются, что атаки могли повредить расположенную там крепость крестоносцев.

В свою очередь израильские военные утверждают, что во время атак учитывают информацию о наличии там так называемых «чувствительных объектов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские подразделения останутся в приграничной зоне столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности северных регионов страны.

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