На саммите НАТО в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

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Встреча альянса пройдет 7–8 июля.

Страны НАТО обсудят инвестиции в возможности ядерного сдерживания на ближайшем саммите альянса. Об этом журналистам сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«На последней встрече министров обороны стран НАТО мы приняли решение и дали понять, что альянс будет инвестировать в возможности ядерного сдерживания. Это очень важно и будет подтверждено на саммите НАТО», — заявил Косиняк-Камыш.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил о плановой и последовательной модернизации российской ядерной триады. По словам главы государства, развитие стратегических ядерных сил остается одним из ключевых направлений обеспечения национальной безопасности.

Путин отметил, что в рамках государственной программы вооружений обновляется ядерная триада, модернизируются сухопутные войска, а также растет боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ).

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