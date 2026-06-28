АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за аномальной жары

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

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Станция остается ключевым энергетическим объектом страны. На ее долю приходится около половины всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Аномальная жара в Венгрии повлияла на работу атомной электростанции «Пакш», обеспечивающей значительную часть энергопотребления страны. Из-за повышения температуры воды в Дунае руководство станции вынуждено временно сократить объемы генерации электроэнергии. Об этом сообщило правительство Венгрии.

Как пояснили власти республики, речная вода используется для охлаждения реакторов, поэтому ее нагрев напрямую влияет на эксплуатационный режим объекта.

«Из-за жары повысилась температура воды в Дунае, используемой для охлаждения АЭС „Пакш“, в связи с чем в субботу выработка реакторами электроэнергии была снижена на 240 МВт. Ожидается, что в воскресенье потребуется дополнительное снижение выработки на 320 МВт», — говорится в сообщении правительства Венгрии.

Несмотря на ограничения, власти заверили, что энергосистема страны продолжает работать стабильно и потребители не столкнутся с перебоями в электроснабжении.

АЭС «Пакш» остается ключевым энергетическим объектом Венгрии. На ее долю приходится около половины всей вырабатываемой в стране электроэнергии и примерно треть внутреннего потребления. Станция расположена на берегу Дуная примерно в 100 километрах южнее Будапешта.

Объект был построен советскими специалистами в 1980-х годах и эксплуатирует четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. После модернизации, проведенной при участии специалистов «Росатома», мощность каждого энергоблока была увеличена с 440 до 500 мегаватт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции на фоне затянувшейся волны экстремальной жары зафиксирован заметный рост смертности. По данным Национального агентства общественного здравоохранения (SPF), в период с 24 по 28 июня число умерших оказалось примерно на тысячу выше, чем обычно в аналогичные дни.

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