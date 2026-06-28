В Горловке при атаке ВСУ на автобус пострадали три человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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На месте происшествия работают профильные службы.

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ по пассажирскому автобусу пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Ранее глава города информировал, что после удара украинского дрона автобус получил повреждения. Позже стало известно и о пострадавших среди пассажиров. Информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работают профильные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. В результате уничтожен общественный транспорт, включая 14 школьных автобусов. Губернатор Владимир Сальдо отметил, что подобные атаки не имеют ничего общего с ведением боевых действий.

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