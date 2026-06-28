Власти раскрыли предварительную причину крушения самолета во Франции

Фото, видео: Reuters/Christian Hartmann; Reuters; 5-tv.ru

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В результате происшествия погибли 11 человек.

Предварительной причиной крушения легкомоторного самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции стала техническая неисправность. Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщил префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги.

«Техническая неисправность стала причиной крушения самолета», — заявил он.

По словам префекта, воздушное судно упало практически вертикально. Самолет потерпел крушение на дороге возле супермаркета около 11:00 по местному времени.

В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту — пилот и десять парашютистов. По данным телеканала, среди жертв могли быть медицинские работники, для которых этот прыжок должен был стать первым. Сеги эту информацию не подтвердил, однако отметил, что на аэродроме Нанси-Эссэ, откуда вылетел самолет, находились родственники погибших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате крушения вертолета компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии погибли как минимум 14 человек. Точные причины авиакатастрофы пока неизвестны, идет расследование.

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