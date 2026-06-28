Путин призвал кандидатов на выборах чаще общаться с избирателями

Фото, видео: Миридонов Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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На съезде «Единой России» президент заявил, что депутаты должны вести прямой и доверительный диалог с людьми.

Владимир Путин выразил надежду на консолидацию всех политических сил страны ради граждан и призвал соратников не прятаться в кабинетах. Об этом он заявил во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

«Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, «в поле», встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив и наказов, которые поступают к народной программе «Единая Россия», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что рассчитывает на честную дискуссию в ходе стартовавшей избирательной кампании.

При этом, по его словам, политическая борьба не должна ставить под удар единство страны. Он выразил надежду на то, что все партии и кандидаты будут работать на укрепление сплоченности народа.

Ранее в своей речи российский лидер коснулся состояния страны. Он отметил, что Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои интересы и будущее, а переживаемый непростой период лишь помог яснее осознать ценность настоящего патриотизма.

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