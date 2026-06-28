Путин: Россия может быть только сильной и самостоятельной державой

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Любое проявление слабости немедленно воспринимается как повод усилить внешнее воздействие на страну.

Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или ее не будет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на съезде «Единой России».

Глава государства подчеркнул, что неоднократно предпринимались попытки оказать на Россию давление, однако они не приводили к желаемому для противников результату.

По словам президента, любое проявление слабости немедленно воспринимается как повод усилить внешнее воздействие на Россию. Именно поэтому вопрос сильного и суверенного государства остается для страны определяющим.

«Вновь повторю — Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, — или не будет никакой России», — заявил Путин.

Президент отметил, что, по его мнению, недоброжелатели стремятся ослабить Россию и снизить ее роль в мировых процессах. При этом он выразил уверенность, что такие попытки не увенчаются успехом.

«Этого никогда ни у кого не получалось — не получится и сейчас, не получится и впредь», — подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что Россия и дальше намерена отстаивать собственные интересы и сохранять независимый курс, несмотря на внешнее давление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия твердо стоит на ногах и отстаивает свои интересы, страна готова сражаться за них и свое будущее. Путин подчеркнул, что переживаемый страной период стал серьезным испытанием, но одновременно помог лучше понять ценность гражданской ответственности и настоящего патриотизма.

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