Путин: Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои интересы

Фото, видео: Pavel Golovkin/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент поблагодарил тех, кто ежедневно работает на благо страны, несмотря на трудности и риски.

Россия твердо стоит на ногах и отстаивает свои интересы, страна готова сражаться за них и свое будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».

Глава государства подчеркнул, что переживаемый страной период стал серьезным испытанием, но одновременно помог лучше понять ценность гражданской ответственности и настоящего патриотизма.

Отдельные слова благодарности он адресовал военнослужащим, добровольцам, волонтерам, медикам, педагогам, спасателям, инженерам, водителям и рабочим.

«Именно благодаря таким людям и всему нашему народу Россия твердо — как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что Россия корректирует некоторые планы с учетом текущих условий. Однако, по его словам, все ключевые программы развития сохраняются, а социальные гарантии для граждан будут выполнены в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Запада не получается победить Россию на поле боя. По словам Путина, сегодня мир переживает период масштабных изменений. Он отметил, что растет число региональных конфликтов, а также появляются новые искусственные препятствия для взаимовыгодного сотрудничества между странами.

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