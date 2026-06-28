Путин: у Запада не получается победить Россию на поле боя

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Именно поэтому западные страны пытаются посеять политическую смуту.

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее время стало судьбоносным для страны и подчеркнул, что Россию невозможно победить на поле боя. Об этом он сказал во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

«Съезд „Единой России“, нашей ведущей политической партии, проходит в сложное, можно сказать, судьбоносное для страны время — в период коренной системной трансформации всего мира», — заявил президент.

По словам главы государства, сегодня мир переживает период масштабных изменений. Он отметил, что растет число региональных конфликтов, а также появляются новые искусственные препятствия для взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Путин также подчеркнул, что Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, потому что не может победить ее на поле боя.

«Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут — пробуют раскачать политическую ситуацию», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил о росте интереса части западных сил к диалогу с Россией.

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