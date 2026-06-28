«Настоящий прорыв»: Кравцов поздравил школьницу Малкову с рекордом на ЕГЭ

Министр просвещения России Кравцов поздравил школьницу Малкову с рекордом на ЕГЭ

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Девушка набрала за пять экзаменов 500 баллов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу Екатерину Малкову, набравшую максимальные 500 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Поздравляю Екатерину Малкову из школы № 1409 с выдающимся и поистине историческим достижением — впервые выпускница получила на ЕГЭ максимальные 500 баллов по пяти предметам! Это настоящий прорыв. Для будущих поколений выпускников установлена новая планка», — отметил Кравцов.

Министр подчеркнул, что успех выпускницы — это не просто высокие оценки, а подтверждение того, что упорство и качественное российское образование открывают широкие возможности.

«Желаю Екатерине не останавливаться на достигнутом! Пусть этот триумф станет прочным фундаментом для дальнейшего покорения научных вершин», — отметил он.

Екатерина Малкова окончила московскую школу № 1409 и стала первой выпускницей за 25-летнюю историю ЕГЭ, которой удалось получить максимальные 500 баллов по пяти предметам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в будущем Екатерина планирует связать свою жизнь с точными науками. Сейчас она выбирает, в каком из ведущих столичных вузов продолжить обучение.

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