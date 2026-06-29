Страх, спешка и легкие деньги: МВД раскрыло приемы аферистов

МВД России: аферисты психологически давят на жертв, чтобы заполучить их деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Мошенники придумывают все больше схем: от «защиты» финансов до удаленной работы с хорошей прибылью.

Большинство мошеннических схем строится на психологическом давлении, которое заставляет людей принимать поспешные решения. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Исследование показывает, что большинство мошеннических схем строится вокруг ограниченного набора психологических сценариев, направленных на создание страха, чувства срочности или ожидания быстрой выгоды», — говорится в сообщении ведомства.

Одной из самых распространенных остается схема с «защитой» денег. Человеку сообщают, что кто-то пытается украсть его средства, оформить кредит на его имя или что его счет якобы проверяют правоохранительные органы. Затем убеждают перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру.

Еще один популярный прием — запугивание уголовной ответственностью. Мошенники рассказывают о несуществующих уголовных делах, подозрительных переводах или связях с запрещенными организациями, чтобы вызвать панику и не дать человеку спокойно разобраться в ситуации.

Также злоумышленники обещают высокий доход от инвестиций в ценные бумаги, криптовалюту и различные цифровые проекты.

Кроме того, аферисты предлагают легкий заработок или удаленную работу. Сначала они могут даже заплатить небольшую сумму, а затем требуют внести собственные деньги якобы для активации аккаунта или получения более выгодных заданий. По такой же схеме действуют и при предложениях работы за границей, когда просят заранее оплатить оформление документов, виз или страховок.

В МВД также предупредили о фальшивых объявлениях о продаже автомобилей, недвижимости, туристических путевок и авиабилетов по слишком низким ценам. После получения предоплаты продавцы перестают выходить на связь.

Еще одна распространенная схема — сообщения о якобы положенных выплатах или крупном выигрыше. Чтобы получить деньги, человеку предлагают сначала оплатить комиссию, страховку или платную «верификацию».

Отдельно в ведомстве обратили внимание на мошенников, которые предлагают установить обновления банковских приложений, государственных сервисов или мессенджеров. Под этим предлогом они распространяют вредоносные программы, которые позволяют получить доступ к устройству пользователя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит специальную «тревожную кнопку» на портале «Госуслуги». С ее помощью россияне смогут оперативно сообщать о том, что стали жертвами мошенников.

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