В Саудовской Аравии погибли 14 человек при крушении вертолета Saudi Aramco

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Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Вертолет компании Saudi Aramco потерпел крушение в городе Рас-Танура в Саудовской Аравии, в результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом заявили в Министерстве энергетики королевства.

Как сообщает издание The Jerusalem Post, причина авиакатастрофы пока не установлена, расследование продолжается.

Рас-Танура — один из ключевых центров нефтяной промышленности страны. Именно здесь расположен крупнейший на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающий завод, которым управляет Saudi Aramco.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что легкомоторный самолет разбился во французском городе Томблейн. В результате крушения погибли все находившиеся на борту — пилот и десять парашютистов. Самолет упал на дорогу возле супермаркета около 11:00 по местному времени.

Как стало известно местным СМИ, воздушное судно модели Pilatus PC6 арендовало турагентство, которое специализируется на парашютном спорте. Это одномоторный самолет короткого взлета.

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