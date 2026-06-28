«Катапультировалась»: Виктор Логинов развелся с молодой женой

Фото: Сандурская Софья/ТАСС

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О проблемах в звездной паре стало известно в конце 2025 года.

Актер Виктор Логинов, получивший известность после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе», развелся с молодой супругой Марией Гуськовой. Об этом сообщило издание Starhit.ru.

Проблемы в звездной паре начались в конце 2025 года. Тогда Мария Гуськова записала видео в слезах, где рассказала, что страдает от рукоприкладства, измен и пьяных выходок знаменитого артиста. Женщина была намерена развестись.

Однако, выплеснув эмоции, Мария вскоре удалила видео. Логинов же комментируя поступок жены назвал ее психически нездоровой. Вскоре артист и вовсе заявил, что они помирились.

Но, видимо, знаменитость слукавил. Журналисты выяснили, что 15 мая 2026 года Гуськова и Логинов все-таки развелись. Свидетельство о расторжении брака Мария получила в МФЦ Басманного района.

«Это был увлекательный аттракцион, спасибо. Но я катапультировалась», — сказала Гуськова, отметив, что это была ее не первая попытка развестись со звездой.

Логинов, в свою очередь, от комментариев пока воздерживается.

Виктор и Мария поженились в 2020 году. Гуськова стала четвертой женой артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктор Логинов кардинально сменил имидж.

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